Provincia è il giorno dell’Ortenzi bis

Oggi si svolge il rinnovo del presidente della provincia, un’elezione di secondo livello che coinvolge solo alcuni rappresentanti. La consultazione si tiene a Montegiorgio, dove i candidati si sfidano per ottenere la carica. La scelta riguarda poche persone, ma rappresenta un passaggio importante per l’amministrazione locale. La giornata si svolge senza particolari intoppi, con i seggi aperti e i votanti in fila.

MONTEGIORGIO Sarà pure un’elezione di secondo livello ma il voto per il rinnovo del presidente della Provincia resta un momento elettorale e politico di rilievo che, nel caso del fermano, si colloca in scia con l’appuntamento referendario di domenica e lunedì prossimi e, a seguire, con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Fermo. Il dato che, nella provincia di Fermo ci fosse un unico candidato alla carica di presidente, l’uscente Michele Ortenzi (sindaco di Montegiorgio) ha fatto sì che, al netto qualche polemica ‘di maniera’ tra il sindaco facente funzioni di Fermo, Mauro Torresi e Gaetano Massucci (Italia Viva) sulla mancata candidatura di un nome di centrosinistra, la scadenza elettorale passasse quasi in sordina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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