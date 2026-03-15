Provincia al voto | la sfida tra Carnevale e Petroni

Alle elezioni provinciali di Latina, i candidati sono Federico Carnevale per il centrodestra e Barbara Petroni per il centrosinistra. La provincia di Latina si appresta a eleggere il nuovo presidente dell’ente di via Costa, in sostituzione di Gerardo Stefanelli, che ha guidato l’ente negli ultimi quattro anni. Le urne saranno aperte per decidere chi guiderà l’ente nei prossimi anni.

Federico Carnevale per il centrodestra, Barbara Petroni per il centrosinistra. La Provincia di Latina è al voto per scegliere il nuovo presidente dell’ente di via Costa, dopo i 4 anni di presidenza di Gerardo Stefanelli. È un ente di secondo livello, quindi saranno chiamati a votare solo sindaci e consiglieri comunali del 32 Comuni del territorio (Aprilia è commissariata e non partecipa al voto). Si vota il 15 marzo, dalle 8 alle 20, in due diversi seggi: il primo è quello di Latina in via Costa, il secondo è la sede di Formia della Provincia (qui voteranno sindaci e consiglieri comunali dei Comuni del sud pontino, isole incluse). Lo spoglio avverrà subito dopo la chiusura delle urne, anche se il decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali specifica che potrebbe iniziare anche alle 8 del 16 marzo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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