A Moron, Cuba, alcuni manifestanti hanno incendiato e saccheggiato una sede del Partito Comunista durante proteste contro gli alti costi dei generi alimentari e le frequenti interruzioni di corrente. La situazione ha portato a interventi delle forze dell’ordine, mentre la tensione si è alzata nel corso delle manifestazioni. Nessun dettaglio è stato fornito sui responsabili o sul numero dei partecipanti.

A Cuba i manifestanti hanno saccheggiato un edificio del Partito Comunista, in protesta contro gli alti prezzi dei generi alimentari e i continui blackout. Cinque persone sono state arrestate dopo che un piccolo gruppo ha vandalizzato gli uffici nella città centrale di Morón nella notte tra sabato e domenica, ha dichiarato il Ministero dell’Interno cubano (Minint). Il malcontento tra i cubani è in aumento a causa dei continui blackout e della carenza di cibo, carburante e medicinali che affliggono l’isola, aggravati dal prolungato blocco petrolifero statunitense. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dichiarato che, sebbene le richieste dei manifestanti fossero “legittime”, “la violenza e il vandalismo che minacciano la tranquillità dei cittadini” non saranno tollerati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron

Articoli correlati

Caos a Cuba, incendiata una sede locale del Partito comunistaTensione e disordini nel centro di Cuba, dove nelle ultime ore manifestanti hanno preso di mira una sede locale del Partito Comunista cubano (Pcc)...

Cuba, manca il cibo e parte l'assalto alla sede del partito comunistaLa fame abbatte uno dei tabù più radicati della Cuba comunista: la notte scorsa manifestanti infuriati per i continui blackout e la carenza di cibo...

Altri aggiornamenti su Proteste a Cuba incendiata sede Partito...

Temi più discussi: Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a Moron; Proteste a Cuba: incendio al Partito Comunista a Morón tra blackout e crisi economica; Sale la tensione a Cuba, incendiata una sede del Partito comunista; Proteste: Sale la tensione a Cuba, incendiata una sede del Partito comunista | blue News.

Proteste a Cuba, incendiata sede Partito comunista a MoronA Cuba i manifestanti hanno saccheggiato un edificio del Partito Comunista, in protesta contro ... msn.com

Caos a Cuba, incendiata una sede locale del Partito comunistaTensione e disordini nel centro di Cuba, dove nelle ultime ore manifestanti hanno preso di mira una sede locale del Partito Comunista cubano (Pcc) nel ... thesocialpost.it

#Chivu non parla, l'Inter in silenzio stampa dopo le proteste in campo: cosa è successo x.com

Le proteste dell'Inter dopo il gol del pareggio di Krstovic facebook