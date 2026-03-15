Domenica alle 15:00 si disputa il match tra Sassuolo e Bologna, valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Negli ultimi 18 derby tra le due squadre, il Bologna è sempre riuscito a ottenere un risultato positivo. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, con le probabili formazioni e le statistiche disponibili prima del calcio d’inizio.

Sassuolo-Bologna è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. In questo derby emiliano, Sassuolo e Bologna, rispettivamente al nono e all’ottavo posto e separate da un solo punto, condividono lo stesso obiettivo: provare a uscire da una zona anonima della classifica ed avvicinarsi a quella settima piazza, oggi occupata dall’Atalanta, che a fine stagione potrebbe valere un pass per la Conference League. Difficile ma non impossibile. Per i neroverdi sarebbe il giusto premio per un’annata in cui sono andati al di là delle più rosee aspettative. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Sassuolo-Bologna: negli ultimi 18 derby ci sono sempre riusciti

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