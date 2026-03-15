Pronostico San Jose-Seattle Sounders | finisce sempre così

La partita tra San Jose e Seattle Sounders si gioca nella quarta giornata della MLS ed è molto attesa dai tifosi. Le due squadre arrivano entrambe con buone prestazioni in questa fase del campionato. La sfida si svolge in un momento in cui entrambi i team cercano conferme e punti importanti. La partita sarà visibile su canali sportivi dedicati e piattaforme online.

San Jose-Seattle Sounders è una partita della quarta giornata della MLS: dove vederla, formazioni e pronostico La quarta giornata della MLS mette di fronte due squadre che stanno bene. I padroni di casa sono a punteggio pieno, gli ospiti invece una partita l’hanno persa. Ma in generale, anche guardando le varie competizioni, parliamo di un club che sta riuscendo a fare qualcosa di importante. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Seattle nelle ultime cinque ha vinto quattro volte, quindi sì, ci sta che almeno un gol lo possano segnare in questo match. Anche perché negli ultimi quattro scontri diretti sono venuti fuori sempre dei risultati molto ampi nel risultato, con almeno tre gol complessivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico San Jose-Seattle Sounders: finisce sempre così Articoli correlati Pronostico Colonia-Wolfsburg: finisce sempre cosìColonia-Wolfsburg è una partita valida per la ventesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni,... Pronostico Barcellona-Villarreal: finisce sempre cosìBarcellona-Villarreal è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Imbattuti in casa... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pronostico San Jose Seattle Sounders... Discussioni sull' argomento Orlando City - CF Montréal | pronostico & migliori quote | 14.03.2026; Los Angeles FC - FC Dallas | pronostico & migliori quote | 08.03.2026; Houston Dynamo - Portland Timbers | pronostico & migliori quote | 15.03.2026; New York City FC - Colorado Rapids | pronostico & migliori quote | 14.03.2026. Radio - TV San Sebastián. . MÚSICA PARAGUAYA CON MARTITA MARECOS facebook