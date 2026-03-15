Pronostico Liverpool-Tottenham | i numeri sono clamorosi

Domenica si affrontano Liverpool e Tottenham nella trentesima giornata di Premier League. La partita si svolge allo stadio di Anfield e rappresenta un appuntamento importante nel calendario del campionato. Entrambe le squadre sono in corsa per punti fondamentali, con i Reds e gli Spurs che cercano di migliorare la loro posizione in classifica. La partita è molto attesa dai tifosi e dagli appassionati di calcio.

Liverpool-Tottenham è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Oltre al fatto che parliamo di due squadre che non se la passano benissimo – soprattutto il Tottenham di Tudor in piena lotta per la salvezza e con una situazione in generale che non sembra avere un rimedio – ci sono dei numeri dietro questa sfida che non possono non dirci come finirà. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il discorso ovviamente della Champions vale per tutte e due, anche se a differenza degli Spurs – che dovrebbero ribaltare un clamoroso 5-2 preso in Spagna dall’Atletico – il Liverpool ha le qualità per rimettersi in sesto dopo l’uno a zero in Turchia contro il Gala. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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