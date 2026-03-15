La partita tra Lazio e Milan, valida per la ventinovesima giornata di Serie A, si disputerà domenica alle 20:45. Si tratta di un incontro tra due squadre che hanno già affrontato diverse sfide questa stagione. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Allegri sarà particolarmente attento, considerando che in passato ci sono stati episodi simili in stagione.

Lazio-Milan è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Per lo scudetto non è ancora detta l’ultima parola: a ribadirlo è stato, una settimana fa, Massimiliano Allegri, che con il suo Milan si è aggiudicato il secondo derby della stagione evitando che il tricolore potesse prendere con larghissimo anticipo la strada di Appiano Gentile. L’Inter, castigata nella stracittadina da un gol di Estupinan (1-0), rimane a +7 ed è indubbiamente favorita ma il Diavolo vuole provare, fino all’ultimo, ad essere una spina nel fianco per i cugini. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lazio-Milan, Allegri attento: in stagione è già successo

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