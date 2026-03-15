La partita tra Como e Roma si svolge domenica alle 18:00, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Si conoscono le probabili formazioni e le notizie principali, e la gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Un dato curioso riguardo questo match sta destando attenzione tra le due squadre.

Como-Roma è una partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il campo principale di questo turno di Serie A è il “Sinigaglia”, dove Como e Roma si daranno battaglia in uno scontro che può valere il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Una partita che ha acquisito appeal soprattutto dopo l’ultima giornata, in cui i lariani hanno agganciato proprio i capitolini a quota 51 punti, dimostrando di essere una candidata più che credibile per la quarta piazza, per la quale al momento è una lotta a tre la squadra di Cesc Fabregas, quella di Gian Piero Gasperini e la Juve. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Como-Roma: c’è un dato curioso che inquieta entrambe

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