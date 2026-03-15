Pronostico Betis-Celta Vigo | la costante è la stessa

Domenica si gioca la partita tra Betis e Celta Vigo, valida per la ventottesima giornata della Liga. Entrambe le squadre sono impegnate in Europa durante la settimana e sperano di qualificarsi per le fasi successive delle competizioni continentali. La sfida si svolge in un contesto di continuità per le due formazioni, con i giocatori pronti a dare il massimo sul campo.

Betis-Celta Vigo è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Entrambe impegnate in Europa nel corso della settimana, Betis e Celta hanno vive speranze di passare il turno. I primi devono ribaltare, in casa, la sconfitta contro il Panathinaikos; i secondi invece devono andare a Lione dopo l’uno a uno tra le mura amiche. Divise da soli tre punti in classifica – quinto e sesto posto – vogliono anche pensare a conquistare un posto europeo per la prossima stagione. E siccome per il Betis il momento non è dei migliori – sono due le sconfitte di fila – a differenza di un Celta che si... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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