Prof perseguitato dallo studente che aveva bocciato | Picchiato fuori scuola Lui diceva | come vuoi morire?

Durante la pandemia, un professore in Veneto ha vissuto un episodio di violenza fuori dalla scuola. Uno studente, che era stato bocciato all’esame nei corsi serali, lo ha aggredito fisicamente. Il docente ha raccontato di essere stato picchiato e di aver sentito lo studente chiedergli: «Come vuoi morire?». La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra il personale scolastico.