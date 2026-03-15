Prof perseguitato dallo studente che aveva bocciato | Picchiato fuori scuola Lui diceva | come vuoi morire?
Durante la pandemia, un professore in Veneto ha vissuto un episodio di violenza fuori dalla scuola. Uno studente, che era stato bocciato all’esame nei corsi serali, lo ha aggredito fisicamente. Il docente ha raccontato di essere stato picchiato e di aver sentito lo studente chiedergli: «Come vuoi morire?». La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra il personale scolastico.
L’incubo per un professore in Veneto è iniziato durante la pandemia, quando un alunno dei corsi serali è stato bocciato all'esame. Una decisione presa dalla commissione, ma per il ragazzo il “colpevole” era quel docente poi preso di mira. All’ex studente applicato il braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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