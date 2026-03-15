Primo tempo scoppiettante Palmense e Settempeda finisce in parità

Nel primo tempo del match tra Palmense e Settempeda il risultato è rimasto in parità con due reti per squadra. La Palmense ha schierato Tiberi, Cappella, Sako, Aliffi, Fuglini, Haxhiu, Guedak, Ruggeri con Guideri in panchina, Nazziconi, Cuccù con Crosta subentrato a metà tempo e Ferranti al 16º. La Settempeda ha risposto con i suoi giocatori, senza ulteriori dettagli sui cambi o marcature.

Palmense 2 Settempeda 2 Palmense: Tiberi, Cappella, Sako, Aliffi, Fuglini, Haxhiu, Guedak, Ruggeri (32? st Guideri), Matteo Nazziconi, Cuccù (27? st Crosta), Pelliccetti (16? st Ferranti). All: Nocera. Settempeda: Giulietti, Zappasodi, Brandi, Montanari, Sfrappini (27? st Ammora), Pagliari, Bonifazi (43? st Paciaroni), Dolciotti (18? st Russo), Quadrini, Compagnucci, Tulli (35? st Meschini). All: Pierantoni. Arbitro: Rupoli di Pesaro. Reti: 10’ Compagnucci, 27’ Haxhiu, 44’ Pelliccetti, 45’ Tulli. Note - espulso al 41’ Cappella. Quattro reti per una partita molto bella. Ospiti avanti con Compagnucci, abile a scattare sul filo del fuorigioco. Quasi alla mezz’ora il pareggio dei padroni di casa con Xahiu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Primo tempo scoppiettante. Palmense e Settempeda finisce in parità Articoli correlati Un gol per tempo e finisce in parità il match Noto-AkragasL'obiettivo era uno soltanto: confermare quanto fatto di buono fino a ora, continuità di risultato anche in trasferta insomma. Genoa-Pisa 1-1. Gol di Colombo, risponde Leris. Fine primo tempo in parità | La direttaGenova - Il Genoa non va oltre l’1-1 con il Pisa nella prima gara del 2026 al Ferraris.