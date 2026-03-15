Primavera stanca | integratori o dieta? La verità in 150 kcal

Da ameve.eu 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della primavera, molte persone si sentono più stanche e fatica a concentrarsi, nonostante le giornate più lunghe e il clima più mite. Alcuni cercano sollievo attraverso integratori, altri preferiscono affidarsi a una dieta equilibrata. La domanda che spesso si pongono è se sia meglio puntare su un regime alimentare o su integratori per contrastare questa sensazione di stanchezza.

L'arrivo della stagione primaverile, caratterizzato da giornate più lunghe e temperature miti, si intreccia con un senso diffuso di spossatezza e difficoltà di concentrazione che affligge molte persone. Mentre i cambiamenti luminosi e termici influenzano i ritmi biologici, la questione degli integratori alimentari per contrastare questa stanchezza stagionale divide gli esperti del settore sanitario. Due voci autorevoli hanno affrontato il tema, evidenziando come l'alimentazione corretta rimanga . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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