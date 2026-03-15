A Manfredonia, il nostro Orsetto CRI ha inaugurato la primavera con l'apertura delle Uova Solidali “Il Sorriso di Cioccolato”. L'iniziativa si svolge ogni fine settimana di marzo in Piazza del Popolo, dove sotto il gazebo della Croce Rossa vengono esposte le uova. La campagna mira a raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico attraverso questa iniziativa solidale.

Il nostro Orsetto CRI si è appena svegliato dal letargo.e ha portato con sé tantissime Uova Solidali “IL SORRISO DI CIOCCOLATO”! 📍 Vi aspettiamo in Piazza del Popolo tutti i weekend di marzo, sotto il gazebo della Croce Rossa, per scegliere il vostro uovo solidale. Novità di quest’anno: il “SORRISO SOSPESO”È possibile donare un uovo ai bambini assistiti dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia. ❤️ È possibile donare un uovo sospeso anche tramite tutte le associazioni che partecipano al progetto“Primavera Solidale 2026” ❤️ . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Primavera solidale a Manfredonia

Articoli correlati

Leggi anche: Decima Ego Women Run. La storica marcia solidale si tinge di primavera

Milan Primavera Inter Primavera 2-2: derby pazzo, Zarate sigla il pari al fotofinishdi alberto alberto petrosilliMilan Primavera Inter Primavera 2-2: pazza rimonta dei nerazzurri che acciuffano il pareggio nel finale grazie ad una...

Aggiornamenti e notizie su Primavera solidale

Argomenti discussi: Chiesa di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Convegno su giustizia sociale ed ecologia; Primavera solidale a Manfredonia.