Primavera Renna | Grande prova dei ragazzi nonostante le tante assenze | VIDEO

L’allenatore del Milan Primavera ha commentato il pareggio contro il Bologna, sottolineando la buona prestazione dei ragazzi nonostante numerose assenze. Ha evidenziato come la squadra abbia dimostrato carattere e impegno in campo, mantenendo alta la concentrazione anche in condizioni difficili. Dopo la partita, ha espresso soddisfazione per la reazione dei giovani calciatori, evidenziando il valore del gruppo.

L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio contro il Bologna. Il Milan Primavera esce non va oltre il pareggio contro il Bologna: 1-1 per i rossoneri, dimezzati viste le tante assenze. A fine match, l'allenatore del Diavolo Giovanni Renan ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione dei suoi giovani ragazzi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera, Renna: “Grande prova dei ragazzi nonostante le tante assenze” | VIDEO Articoli correlati Milan Primavera, Renna: “Mi porto a casa l’attaccamento alla maglia dei ragazzi”Il Milan Primavera di Renna torna in campo, ma non va oltre il pareggio: quest'oggi i rossoneri hanno pareggiato contro la viola grazie ai gol di... Leggi anche: Milan Primavera, Renna: “Non guardo la classifica, l’importante è il miglioramento dei ragazzi. Sul derby…” Contenuti utili per approfondire Primavera Renna Grande prova dei... Argomenti discussi: Primavera 1. Colpo grosso Cremonese! I grigi espugnano il campo del Milan e si rilanciano per la salvezza; Modric il professore infinito: anche con l’Inter il 14 ha offerto una prova magistrale. MN - Renna: Grande prova dei miei ragazzi nonostante le 7-8 assenzeMister Giovanni Renna ha commentato così il pareggio maturato questo pomeriggio tra Milan Primavera e Bologna. Tantissime assenze oggi, la squadra ha fatto comunque una ... milannews.it