Primavera? In Trentino è ancora inverno | mezzo metro di neve caduto in 24 ore

In Trentino, la primavera sembra ancora lontana, con oltre mezzo metro di neve caduto nelle ultime 24 ore. Le montagne della regione si sono ricoperte di un abbondante manto bianco, trasformando il paesaggio in pieno stile invernale. La neve ha interessato diverse zone, mantenendo le cime ancora sotto una coltre nevosa consistente. La situazione climatica resta inaspettata rispetto alla stagione.

Oltre i 1.700 metri si sono accumulati mediamente tra 20 e 50 centimetri di neve fresca, con punte di circa mezzo metro misurate questa mattina sui passi Fedaia, Valles, Rolle e San Pellegrino. Da lunedì 16 marzo si prevede cielo in prevalenza soleggiato o velato, con locali foschie o nubi basse al mattino in rapida dissoluzione Altroché primavera: nelle ultime 24 ore le montagne trentine sono tornate pienamente alla loro veste invernale. Oltre i 1.700 metri si sono accumulati mediamente tra 20 e 50 centimetri di neve fresca, con punte di circa mezzo metro misurate questa mattina sui passi Fedaia, Valles, Rolle e San Pellegrino. Lo comunica Meteotrentino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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