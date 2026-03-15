Primavera 1 Milan-Bologna finisce 1-1 | ottimo primo tempo preoccupa la ripresa Il commento

Nel match della 30^ giornata del campionato Primavera 1, Milan e Bologna si sono affrontate allo 'Stadio Silvio Piola' con il risultato di 1-1. La prima frazione di gioco si è conclusa con un buon ritmo e molte occasioni per entrambe le squadre, mentre nella ripresa il ritmo è calato, suscitando qualche preoccupazione tra gli addetti ai lavori.

Si è disputato nel pomeriggio, allo 'Stadio Silvio Piola' di Novara, il match Milan-Bologna, valido per la 30^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato 1-1. Per i rossoneri gol di Domnitei dopo 30 secondi. Vediamo com'è andata! I rossoneri partono subito fortissimo trovando il gol dopo 30 secondi. Angelicchio pesca in profondità Zaramella che arriva sul fondo e mette a rimorchio un bel pallone che Domnitei trasforma in rete. Nei 20' successivi al gol, i rossoneri sono stati bravi a gestire il vantaggio e a non concedere nessuna grande occasione ai rossoblù. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Bologna finisce 1-1: ottimo primo tempo, preoccupa la ripresa. Il commento Articoli correlati Bologna-Milan 0-2 (45?): Nkunku extra lusso. Ottimo primo tempo del Diavolo | Serie A NewsÈ terminato da pochi minuti il primo tempo di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio... Leggi anche: Serie C | Campobasso-Livorno 1-2, Venturato: "Ottimo primo tempo, bravi a reggere nella ripresa" Una selezione di notizie su Primavera 1 Milan Bologna finisce 1 1... Temi più discussi: Primavera, domani alle 13 Milan-Bologna; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Allenamento Milan Primavera al PUMA House of Football, 11 marzo 2026: la gallery; Tabellino partita Cesena U20 vs Bologna U20. Primavera, Milan-Bologna (1-0): partita tosta35' Milan vicino al raddoppio! Imbucata centrale per Perera, il centrocampista scarta il portiere avversario in uscita ma non calcia e perde il tempo giusto. Grande occasione sprecata. milannews.it Primavera, Milan-Bologna (1-0): rossoneri in vantaggio dopo 30 secondi!1' GOOOL DEL MILAN! DOMNITEI SPACCA LA PORTA DOPO 30 SECONDI! Avvio infuocato dei rossoneri. Zaramella sfreccia sulla fascia destra, arriva sul fondo e palla in mezzo: Domnitei la insacca sotto ... milannews.it Segui con noi live Milan-Bologna Primavera x.com Bologna attento, Italiano nel mirino delle big: Milan e Napoli sondano il terreno, cosa filtra facebook