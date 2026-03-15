Primarie del centrosinistra a Reggio Calabria | oltre tremila votanti nelle prime quattro ore

Nella mattinata di oggi, a Reggio Calabria, più di tremila persone si sono recate ai seggi per partecipare alle primarie del centrosinistra. In sole quattro ore, gli elettori hanno espresso le loro preferenze per scegliere il candidato sindaco che rappresenterà il centrosinistra nelle prossime amministrative. La partecipazione è stata elevata fin dai primi momenti di voto.

Il Comitato organizzatore invita tutti i cittadini a continuare a partecipare alle operazioni di voto, ricordando che i seggi resteranno aperti fino alle ore 20 Il comitato organizzatore delle primarie esprime soddisfazione per l’alta partecipazione registrata nelle prime ore di voto Il dato, dalle ore 9 alle ore 13, conferma, si legge in una nota “il forte interesse e la voglia di partecipazione della comunità reggina rispetto a un appuntamento importante per il futuro della città”. “Si tratta di un segnale incoraggiante - spiega il Comitato organizzatore - che dimostra come le primarie rappresentino ancora oggi uno strumento vivo di democrazia e partecipazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Reggio Calabria, Mimmo Battaglia candidato unico Pd alle primarie del centrosinistraMimmo Battaglia è il candidato unico del Partito democratico alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Reggio Calabria. Reggio Calabria, Mimmo Battaglia candidato unico Pd alle primarie del centrosinistra. In lizza anche Muraca e CanaleSaranno Giovanni Muraca , Massimo Canale e Domenico Battaglia i tre candidati che il prossimo 15 marzo si sfideranno alle primarie del “Campo largo”... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Primarie del centrosinistra a Reggio... Temi più discussi: Strazio primarie. Ora entra l'astro di Franco Gabrielli, lo sbirro tranquillo (di G. Ucciero); Primarie del Centrosinistra, ecco le sedi nel comune di Reggio Calabria · ilreggino.it; Primarie del centrosinistra, ci siamo: tutto quello che c'è da sapere sui tre candidati; Milano, chi sarà il successore di Sala? Il sindaco apre alle primarie. Primarie del centrosinistra, oggi il voto a Reggio Calabria – LE SEDISeggi aperti dalle 9 alle 20 per scegliere il candidato sindaco alle comunali del 2026. In corsa Battaglia, Canale e Muraca ... corrieredellacalabria.it Primarie centrosinistra a Reggio Calabria, buona affluenza. Hanno già votato Battaglia e MuracaIl terzo candidato Canale è atteso alle urne in serata. Partecipazione in crescita nei 15 seggi allestiti in città ... corrieredellacalabria.it Dai veleni nel fiume Neto alle primarie a Reggio per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra: questo e molto altro nelle nostre Breaking new facebook Siamo arrivati a qualcosa come 32 candidati per le primarie del centrosinistra milanese. In pieno clima referendario, tanto vale passare direttamente al sorteggio per il candidato Sindaco. x.com