Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) oggi è di 0,475 euro per metro cubo. La data di riferimento è il 14 marzo 2026 e si tratta del valore medio registrato nel mercato all’ingrosso. Questi dati forniscono un quadro aggiornato sui costi attuali del gas sul mercato europeo.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 14 Marzo 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,475 €Smc. Questo valore è ottenuto convertendo il prezzo di 50,24 euroMWh (media del giorno) con il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Analisi dell’andamento del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una certa volatilità, con una tendenza a stabilizzarsi intorno ai 50 euroMWh (0,47 €Smc). Dopo il picco registrato il 10 Marzo 2026 (59,05 euroMWh, pari a 0,552 €Smc), il prezzo è tornato su livelli più contenuti, segnalando una fase di relativa stabilità rispetto alle oscillazioni di inizio mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Lo affermiamo con convinzione: per rapporto qualità-prezzo è il miglior acquisto delle ultime tre o quattro sessioni di mercato bianconero. La Juventus, per riscattarlo a titolo definitivo, dovrà versare meno di 5 milioni di euro. E lo farà, senza alcun dubbio. Ques facebook

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