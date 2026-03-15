prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato e reso disponibile pubblicamente. Questa informazione è importante per famiglie e imprese, poiché influisce direttamente sulle spese mensili. Il costo varia di giorno in giorno e rappresenta un dato di riferimento per chi monitora le proprie bollette. La pubblicazione quotidiana permette di conoscere il valore attuale del gas sul mercato.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per famiglie e imprese, perché incide direttamente sulla bolletta mensile. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di gas consente di valutare la convenienza delle offerte e di stimare con maggiore precisione la spesa energetica domestica. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 15 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0,376788 €Smc. A questo valore si aggiungono costi di trasporto, oneri di sistema e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano viene stabilito dalle diverse società di vendita, con offerte che possono essere fisse o indicizzate ai valori di mercato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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