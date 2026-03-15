Stasera alle 20:30 su Rai 3 va in onda PresaDiretta. La puntata di oggi si intitola Open e si concentra su un'inchiesta riguardante gli atti compiuti durante l'assedio di Sarajevo. La trasmissione promette di approfondire il tema dei cosiddetti

Domenica 15 marzo alle 20:30 su Rai 3 PresaDiretta Open indaga sui presunti "safari umani" durante l'assedio di Sarajevo. Nella seconda parte il reportage sull'Argentina di Milei e sulle difficoltà economiche italiane. Questa sera domenica 15 marzo 2026 torna una nuova serata di approfondimento e informazione in prima serata su Rai 3. A partire dalle 20:30 in diretta, il pubblico potrà seguire un doppio appuntamento con PresaDiretta Open e PresaDiretta condotto da Riccardo Iacona, che affronteranno temi di grande impatto internazionale e sociale. La puntata si aprirà con un'inchiesta shock sui cosiddetti safari umani durante l'assedio di Sarajevo, mentre nella seconda parte della serata il programma analizzerà le conseguenze economiche delle politiche di austerità e dei tagli pubblici, con un viaggio tra Argentina e Italia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - PresaDiretta stasera su Rai 3: anticipazioni e inchieste del 15 marzo

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