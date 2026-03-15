Stasera, domenica 15 marzo 2026, su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Presa Diretta condotta da Riccardo Iacona. La trasmissione si concentra su diversi servizi di inchiesta e approfondimento, offrendo uno sguardo dettagliato su temi di attualità. La puntata, in prima serata, presenta i servizi realizzati dal team del programma e si rivolge principalmente a un pubblico interessato ai temi di cronaca e società.

Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 15 marzo 2026 su Rai 3. Questa sera, domenica 15 marzo 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 15 marzo 2026 alle ore 21,20 su Rai 3. Anticipazioni. Un’inchiesta sull’ipotesi che durante l’assedio di Sarajevo ci fossero dei cecchini che pagavano per sparare sui civili. La propone “PresaDiretta Open”, in onda questa sera, domenica 15 marzo alle 20. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 15 marzo 2026, su Rai 3

Articoli correlati

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 1 marzo 2026, su Rai 3Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 1 marzo 2026 su Rai 3 Questa sera, domenica 1 marzo 2026, va in onda in prima serata...

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 8 marzo 2026, su Rai 3Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 8 marzo 2026 su Rai 3 Questa sera, domenica 8 marzo 2026, va in onda in prima serata...

Tutti gli aggiornamenti su Presa Diretta

Temi più discussi: PresaDiretta, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e argomenti; PresaDiretta stasera in tv su Rai 3. Le anticipazioni: dalla questione Ilva alla linea gialla di Gaza; Stasera in tv (8 marzo), De Martino 'tradisce' la Rai e svela Sanremo 2027 su Mediaset (contro Gerry Scotti): cosa succede stasera; Anticipazioni tv: torna Imma Tataranni-Sostituto Procuratore e non solo.

Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 8 marzo 2026, su Rai 3Presa Diretta: anticipazioni della puntata di stasera 8 marzo 2026 su Rai 3 con Riccardo Iacona | inchieste, servizi e approfondimenti ... tpi.it

PresaDiretta, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e argomentiGrandi opere e grandi domande: questa sera, 1° marzo, PresaDiretta va in onda su Rai 3 con una doppia rotta. Da una parte il dossier sul Ponte sullo Stretto; dall’altra un approfondimento sulla ... today.it

#PresaDiretta Open indaga sull’ipotesi che, durante l’assedio di Sarajevo, esistessero dei “turisti cecchini” disposti a pagare per sparare sui civili. PresaDiretta si occupa poi di economia, esplorando il rapporto tra Stato e mercato e confrontando la situazione it facebook

#PresaDiretta indaga sui “turisti cecchini” a Sarajevo e, nella seconda parte, esplora il rapporto tra Stato e mercato, con un un viaggio che attraversa la situazione economica italiana e l'Argentina di Milei. Questa sera alle 20:30 su #Rai3. x.com