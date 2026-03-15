Prima dell'inizio della partita tra Prato e Siena, la Curva Ferrovia ha manifestato il proprio disappunto per il blocco dei 3.000 posti, impedendo ai tifosi di raggiungere l’area riservata. Durante il match sono stati lanciati cinque petardi, mentre il pubblico presente ha reagito con rabbia al divieto di accesso. La tensione tra le due fazioni si è fatta evidente prima e durante l’incontro.

Prima dell’inizio della sfida tra Prato e Siena, la Curva Ferrovia ha espresso un forte dissenso riguardo alla mancata autorizzazione per raggiungere i 3.000 posti disponibili allo stadio. La protesta si è manifestata con striscioni e una lettura pubblica di un comunicato che denunciava l’inerzia burocratica nel gestire la capienza del settore ospiti. Durante gli scontri pre-partita, almeno cinque petardi sono stati lanciati dal settore riservato ai tifosi bianconeri. L’atmosfera era tesa ma controllata, poiché la tifoseria biancazzurra aveva rispettato gli accordi presi in precedenza. Nonostante la rabbia espressa nel manifesto letto dalla curva, l’ordine pubblico non è stato compromesso da incidenti gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato-Siena: 5 petardi e rabbia per i 3.000 posti bloccati

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