Il Comitato cittadino per Porto Potenza ha criticato la partecipazione di Potenza Picena al festival Tipicità del 15 marzo 2026, definendola soltanto una passerella. Marco Graziani, a capo del comitato, ha espresso questa valutazione senza approfondire le motivazioni dietro la scelta di partecipare all'evento. La discussione si focalizza sull'assenza di interventi concreti o opere realizzate, evidenziando la richiesta di interventi effettivi.

La partecipazione di Potenza Picena al festival Tipicità del 15 marzo 2026 è stata definita una mera passerella dal Comitato cittadino per Porto Potenza, guidato da Marco Graziani. Le critiche si concentrano sulla mancanza di opere concrete per l’accessibilità delle spiagge e sulla sicurezza della strada statale a Porto Potenza. Il vicepresidente del comitato contesta l’amministrazione del sindaco Noemi Tartabini per aver privilegiato la vetrina fieristica a scapito di investimenti strutturali necessari per il territorio. Mentre il festival offre un palcoscenico per le tradizioni locali, i fatti sul campo raccontano una storia diversa: il territorio non è attrezzato per accogliere un flusso turistico serio oltre il Natural Village. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza Picena: la fiera è solo passerella, servono opere

Articoli correlati

Prima categoria, le previsioni di ortolani. "Potenza Picena avvantaggiato nel derby contro Porto Potenza»Il turno in Prima categoria è presentato da Angelo Ortolani (foto), allenatore dell’Appignanese.

Potenza Picena: "Parcheggi selvaggi e zero multe in piazza""Parcheggi selvaggi nella nuova piazza Matteotti, ma l’amministrazione comunale non fa niente per multare chi lascia l’auto in quel modo".