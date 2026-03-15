Posta | furto in ditta edile 32enne arrestato e 2.000€

Nel cuore dell’entroterra reatino, i Carabinieri sono intervenuti prontamente per bloccare un tentativo di furto aggravato presso una ditta edile a Posta. Durante l’intervento, è stato arrestato un uomo di 32 anni, mentre nel locale sono stati trovati e sequestrati circa 2.000 euro in contanti. L’indagine prosegue per chiarire altri eventuali dettagli legati all’episodio.

Nel cuore dell’entroterra reatino, un intervento rapido dei Carabinieri ha bloccato un furto aggravato presso una ditta edile a Posta. Un trentaduenne del posto è stato arrestato poco dopo aver sottratto materiale per circa 2.000 euro, recuperato integralmente dalle forze dell’ordine. L’azione si è svolta nelle ore serali di domenica 15 marzo 2026, quando il sospetto ha tentato di appropriarsi di beni aziendali. La tempestività dell’intervento ha permesso la restituzione immediata della refurtiva al proprietario legittimo, salvaguardando l’economia locale da danni permanenti. Sicurezza nel territorio e recupero dei beni. La Stazione di Borbona, supportata dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cittaducale, ha coordinato le indagini che hanno portato all’arresto del 32enne già noto alle autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Posta: furto in ditta edile, 32enne arrestato e 2.000€ Articoli correlati Casavatore: tenta un’estorsione ai danni di una ditta edile. Arrestato un 57enne dalla Polizia di StatoTentata estorsione con aggravante del metodo mafioso: intervento della Squadra Mobile ad Afragola Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha... "Montagna" di sabbia. Esposto all’Arpat contro una ditta edileUna "montagna" di sabbia talmente alta che quando tira vento il materiale finisce in via Pontenuovo e nei terreni limitrofi. Aggiornamenti e notizie su Posta furto in ditta edile 32enne... Temi più discussi: Furto di materiale edile: giovane arrestato, refurtiva recuperata; Mondragone, furto d'auto e fuga con incidente: preso un ladro, passante in ospedale; Taglio abusivo di alberi, denunciati titolare e operai di una ditta boschiva; Posta, furto in una ditta edile: arrestato 32enne. Recuperata refurtiva per circa 2mila euro. Furto di materiale edile: giovane arrestato, refurtiva recuperataRIETI - Prosegue senza sosta l’attività di contrasto ai reati predatori condotta dai reparti dipendenti al Comando Provinciale Carabinieri ... msn.com Furto d’oro a Vicenza: rubano lingotti, denunciati tre dipendentiLa Polizia scopre un furto d'oro in una ditta orafa Vicenza. Denunciati tre dipendenti: sequestrati lingotti e 3.500 euro in contanti. vicenzareport.it Niente Maria de Filippi per questo sabato. C’è posta per te non va in onda questa settimana, anzi ha di fatto chiuso i battenti sabato scorso con un leggero anticipo rispetto a quanto ci si aspettava. L'ultima puntata era prevista per il 14 marzo, forse un best of o facebook La vera posta in gioco, Scarpinato: “Perché il referendum è uno snodo per la tenuta democratica” x.com