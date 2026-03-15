Un’allevatrice porta la sua storia dalla piccola frazione di Ussita fino alla Lapponia finlandese. Si chiama Silvia Bonomi e gestisce un’azienda chiamata

Da Ussita alla Lapponia. L’allevatrice Silvia Bonomi, titolare dell’azienda " La Sopravissana dei Sibillini ", è stata invitata da Europarc Federation, la Federazione europea che coordina le aree protette e i parchi nazionali di tutta Europa (Parco dei Sibillini incluso) a Rovaniemi, nel nord della Finlandia, per portare la sua testimonianza. "Una sintesi della mia storia fatta di pecore, montagna, lupi e cani da guardiania – spiega –, ma anche di resistenza quotidiana per chi continua a vivere e lavorare in un’area protetta cercando un equilibrio tra natura, animali selvatici, attività umane e turismo". Da quindici anni Bonomi è riuscita ad azzerare gli attacchi predatori dei lupi alle sue 140 pecore di razza sopravissana grazie al lavoro con i cani da guardiania, i pastori maremmani abruzzesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Porto la mia storia in Finlandia"

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