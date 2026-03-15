Durante la partita tra Napoli e Lecce allo stadio Diego Armando Maradona, un giocatore è stato portato via in ambulanza dopo un infortunio avvenuto nel finale di gara. La notizia è stata diffusa subito dopo l’episodio e ha generato preoccupazione tra i presenti. Non sono stati forniti dettagli sulla sua condizione attuale, ma l’intervento medico è stato immediato.

Momenti di apprensione allo stadio Diego Armando Maradona nel finale di Napoli-Lecce, gara della 29ª giornata di Serie A. L’esterno offensivo del Lecce Lameck Banda ha accusato un malore in campo ed è stato soccorso dallo staff sanitario, con successivo trasporto fuori dal terreno di gioco. Napoli-Lecce: cosa è successo a Lameck Banda. L’episodio si è verificato al minuto 88. Banda si è improvvisamente accasciato senza che, nell’azione, risultassero contatti di gioco o scontri con avversari. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari, richiamati in campo dai calciatori presenti nelle vicinanze. Interruzione della partita e intervento medico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Portato via in ambulanza”. Serie A, come sta adesso il campione: la notizia è appena arrivata

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