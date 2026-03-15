Pordenone | nuova moschea 200k euro e autonomia per i fedeli

A Pordenone sono iniziati i lavori per una nuova moschea nella zona industriale di Roveredo in Piano. La struttura, finanziata con circa 200 mila euro, offrirà maggiore autonomia ai fedeli e rappresenta un'ulteriore espansione delle strutture di culto in città. I lavori sono in corso e coinvolgono le autorità locali e le associazioni religiose della comunità.

L’espansione delle strutture di culto a Pordenone procede con l’avvio dei lavori per una seconda moschea nella zona industriale di Roveredo in Piano. Questo nuovo spazio religioso nasce da un distacco interno della comunità, guidato da gruppi con radici in Bangladesh e nazioni africane come il Niger. Il progetto prevede la ristrutturazione di un capannone esistente, con investimenti stimati intorno ai 200mila euro finanziati tramite collette interne. La separazione rispetto al Centro culturale islamico in Comina, che ospita circa 3mila fedeli, mira a garantire autonomia gestionale dopo i contrasti emersi tra il 2022 e il 2023. I protagonisti di questa iniziativa confermano che le tensioni passate non implicano conflitto, ma rappresentano una scelta organizzativa volta alla gestione indipendente delle risorse e degli spazi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone: nuova moschea, 200k euro e autonomia per i fedeli Articoli correlati Attentato suicida in una moschea di Islamabad uccide 31 fedeli durante la preghiera del venerdìL'attacco è stato compiuto questa mattina nella capitale pakistana durante la preghiera del venerdì: il bilancio è di almeno 31 morti e 169 feriti,... Inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, chi è Raed Al Salahat : i doni dei fedeli, i legami col ‘boss’ europeo, il ruolo chiave in moscheaFirenze, 28 dicembre 2025 – Amico di Majed Al Zeer, considerato dagli inquirenti il numero uno di Hamas in Europa.