Pordenone | coppia travolta durante la fiera giovane

Durante l’ultima giornata della fiera Ortogiardino a Pordenone, una coppia è stata investita da un veicolo mentre si trovava tra la folla. L’incidente si è verificato nel centro della città e ha coinvolto un giovane e la sua compagna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un drammatico incidente stradale ha colpito il cuore di Pordenone, proprio mentre la folla si affollava per l’ultimo giorno della manifestazione Ortogiardino. Due coniugi sono stati investiti da un veicolo guidato da un giovane e proiettati a dieci metri di distanza sulle strisce pedonali davanti all’ingresso principale di Pordenone Fiere. L’impatto è stato violento e immediato, costringendo i soccorsi a intervenire con urgenza. Sul luogo del sinistro sono accorsi l’automedica, due ambulanze, la Polizia locale e i Carabinieri per gestire la scena. La coppia ferita è stata immediatamente trasferita presso lo stabilimento ospedaliero Santa Maria degli Angeli di Pordenone per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone: coppia travolta durante la fiera, giovane Articoli correlati La mostra del disco più grande d’italia ritorna il 17 e 18 gennaio alla fiera di PordenoneIl principale evento italiano dedicato al Vinile riunisce migliaia di appassionati da tutta Italia e non solo. Da giorni non danno notizie: coppia di anziani trovata morta in casa a Pordenone, indagini in corsoI corpi di marito e moglie trovati riversi a terra dopo un intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto forzare l'ingresso dell'abitazione dei...