Pomigliano lei 18 anni e lui 19 feriti in un locale

Due giovani, una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 19, sono rimasti feriti all’alba in un locale di via dell’Aeronautica a Pomigliano d’Arco. Le loro condizioni non sono state rese note, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’episodio.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 14 MARZO 2026 -Due giovani sono rimasti feriti all’alba in un locale di via dell’Aeronautica a Pomigliano d’Arco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 19 anni è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. Il giovane è stato trasportato all’ospedale del Mare di Napoli dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni non sarebbero comunque considerate in pericolo di vita. Ferita anche una ragazza di 18 anni, colpita con un’arma da taglio alla natica sinistra. Indagini in corso sulla dinamica La giovane è stata ricoverata all’ospedale di Nola e le sue condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano, lei 18 anni e lui 19, feriti in un locale Articoli correlati Pomigliano d’Arco, sventato furto d’auto: due agenti della Polizia locale aggrediti e feritiPOMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 6 Febbraio 2026 – Sventato l’ennesimo tentativo di furto d’auto a Pomigliano d’Arco grazie al tempestivo intervento della... Lui promessa del calcio, lei aspirante infermiera: morti a 18 e 15 anni in un tragico incidente nel BareseGianvito Novielli a giugno avrebbe preso la maturità in informatica; la sua fidanzatina, Denise Buffoni , tre anni più piccola di lui, frequentava il...