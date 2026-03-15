Politica in lutto | addio ad Amelia Casadei

Il comune di Ponte San Nicolò piange la scomparsa di Amelia Casadei, che aveva 96 anni. La notizia della sua morte ha attraversato la Veneto e tutto il Paese, lasciando un vuoto tra chi la conosceva e apprezzava. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra cittadini e rappresentanti locali. La salma è stata esposta presso la sua abitazione.

Aveva 96 anni. Tra i tanti ruoli ricoperti con la Democrazia Cristiana, è stata consigliere comunale a Ponte San Nicolò, consigliere regionale e ha lavorato alla Camera dei Deputati tra il 1976 e il 1979 Il comune di Ponte San Nicolò, il Veneto, l'Italia intera in lutto per la morte di Amelia Casadei, 96 anni. Il funerale è fissato per martedì 17 marzo alle 10,30 nella chiesa della Sacra Famiglia a Padova. Il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Boni così l'ha ricordata: «Perdiamo prima di tutto una grande donna, poi una politica di rara bellezza intellettuale. L'auspicio è che i suoi insegnamenti possano essere d'aiuto al mondo della politica affinché i suoi sacrifici, il suo modo genuino di vivere l'attività amministrativa locale, regionale e nazionale, non siano risultati vani». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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