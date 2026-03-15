Politano torna al gol il Napoli vola | non succedeva da 349 giorni

Matteo Politano segna di nuovo dopo 349 giorni, portando il Napoli alla vittoria contro il Lecce. Con un gol di sinistro al volo, il giocatore ha deciso la partita, dando ai partenopei la possibilità di allungare in classifica. La rete rappresenta il suo ritorno in gol dopo un lungo periodo, e il Napoli approfitta di questa occasione per ottenere i tre punti.

Matteo Politano torna a fare la differenza e il Napoli ne approfitta per staccare il Lecce. Un sinistro al volo, secco, quasi rabbioso. Il pallone parte e non lascia scampo a Falcone. Poi l’urlo liberatorio e la corsa verso la panchina. È così che l’esterno azzurro chiude un’attesa durata quasi un anno intero, riportando il sorriso in una prestazione completa dove ha anche fornito l’assist per il pareggio di Hojlund. Una serata speciale per il numero 21, che dimostra ancora una volta di essere una pedina fondamentale nel progetto di Conte. Il gol dopo 349 giorni di digiuno. La rete di Politano al Lecce rappresenta un momento cruciale. Il primo gol dopo 349 giorni, dall’ultima marcatura del 30 marzo 2025. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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La rete di Politano vale un record: il Napoli è una cooperativa del gol, il datoMatteo Politano torna protagonista e trascina il Napoli nella vittoria contro il Lecce con una prestazione completa: assist per Hojlund e gol decisivo, il primo dopo quasi un anno di digiuno. tuttonapoli.net

Politano fa assist e torna al gol dopo un anno: è lui l'MVP di Napoli-LeccePolitano MVP di Napoli-Lecce: assist per Hojlund e gol vittoria dopo 43 partite a secco, è il Panini Player of the Match ... tuttonapoli.net

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