Poker e tradimenti | tre amici al limite nel teatro

Lunedì 16 marzo alle 20.45, il Teatro Franco Tagliavini di Novellara ospiterà una rappresentazione con tre uomini che affrontano momenti difficili nelle loro relazioni sentimentali. La scena si svolgerà in un ambiente teatrale, mettendo in mostra le tensioni e le emozioni di personaggi alle prese con tradimenti e sfide personali. L’evento si svolge nell’ambito di una serata dedicata al teatro e alle storie di relazioni complesse.

Il Teatro Franco Tagliavini di Novellara accoglierà lunedì 16 marzo, alle ore 20.45, tre uomini che sembrano aver raggiunto il limite della loro pazienza sentimentale. La commedia francese Le nostre donne porterà in scena una serata di poker destinata a trasformarsi in un drammatico scontro tra amici di trent’anni. Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri interpretano ruoli maschili intrisi di fragilità, dove le donne sono assenti fisicamente ma dominano ogni parola detta. L’intrigo si svolge nell’appartamento di Max, dove l’attesa per la partita di carte si trasforma improvvisamente in un confronto serrato. Una rivelazione portata da Simon, arrivato con oltre un’ora di ritardo, innesca una catena di accuse e confessioni che mettono alla prova un’amicizia apparentemente solida. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Poker e tradimenti: tre amici al limite nel teatro Articoli correlati Unità spinali al limite al limite, anche in Fvg l'assistenza è "parzialmente adeguata"In Friuli Venezia Giulia, la rete di assistenza per le lesioni midollari riflette le criticità emerse dalla prima indagine nazionale condotta dal... Leggi anche: Poker Romagnolo al Teatro Arcimboldi: Giacobazzi, Cevoli, Pizzocchi e Vasumi insieme a Milano