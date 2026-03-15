Il centro storico di Poggibonsi si colora di rosa grazie a iniziative commerciali promosse da attività femminili, che cercano di rilanciare il commercio locale. Le iniziative mirano a dare nuova energia alla zona, coinvolgendo negozi e imprenditrici per stimolare la ripresa economica. La città si prepara a un nuovo capitolo, puntando su questa spinta dal basso.

Grazie a iniziative commerciali al femminile, il centro storico di Poggibonsi cerca slanci per una nuova partenza. Lalù Dress ha trasferito di pochi metri le proprie insegne dell’abbigliamento e degli accessori donna, negli spazi occupati fino alle scorsa estate dal negozio Benetton, al civico 20 di via della Repubblica, o via Maestra nel linguaggio corrente dei poggibonsesi e non solo. "Non è un luogo che sta morendo: nel cuore di Poggibonsi, gli investimenti continuano, eccome". Lo afferma con decisione Laura Martelli, titolare di Lalù Dress e presidente di Via Maestra Centro commerciale naturale, l’associazione che da diversi anni, in collaborazione con il Comune, raggruppa diversi esercizi e si propone nel suo ruolo di ‘motore’ per una serie di progetti mirati a rivitalizzare il salotto buono della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi verso il futuro. Centro storico in ‘rosa’. Il commercio può ripartire

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