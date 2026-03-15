Pofi premiata tra i Comuni Plastic Free

Otto comuni del Lazio sono stati riconosciuti come “Comuni Plastic Free” nell’ambito di un premio promosso da Plastic Free Onlus, un’organizzazione di volontariato attiva dal 2019 nella lotta contro l’inquinamento da plastica. La cerimonia si è svolta in una località del territorio e ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini. Il riconoscimento premia le iniziative adottate dai comuni per ridurre l’uso di plastica.

Ieri la cerimonia al Teatro Olimpico di Roma. A livello nazionale sono 141 le amministrazioni comunali che hanno ottenuto il riconoscimento Otto comuni del Lazio sono stati premiati con il riconoscimento “Comune Plastic Free”, promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Solamente uno il Comune della provincia di Frosinone in elenco: si tratta di Pofi, premiata con due tartarughe. A livello nazionale sono 141 i Comuni italiani premiati durante la cerimonia della quinta edizione del riconoscimento, che si è svolta al Teatro Olimpico di Roma. A essere premiate le amministrazioni che si sono contraddistinte in campagne contro l’abbandono dei rifiuti e nella promozione di comportamenti sostenibili e in una gestione virtuosa del territorio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Lotta all'inquinamento: Pofi è tra i 6 comuni del Lazio ad essere "Plastic Free"Anche nel 2025 il Lazio conferma il proprio impegno nella lotta all’inquinamento da plastica grazie all’attività di Plastic Free Onlus, con 200... Altri aggiornamenti su Comuni Plastic Free Otto comuni sardi premiati Plastic FreeTra questi spicca Aglientu, che ha ottenuto il massimo riconoscimento delle tre tartarughe, assegnato ai Comuni che si distinguono per risultati particolarmente significativi nelle politiche ambiental ... alguer.it Plastic Free, premiati 8 Comuni della Sardegna: al top c’è AglientuA Roma il riconoscimento promosso da Plastic Free Onlus. Aglientu ottiene il massimo premio delle tre tartarughe ... cagliaripad.it