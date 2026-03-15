La regular season della Sultanlar Ligi si è conclusa, aprendo le porte ai playoff. VakifBank si è imposto come squadra dominante, mentre le italiane Orro e Sylla si preparano a scendere in campo per la fase successiva della competizione. La fase dei playoff si avvicina, con le squadre pronte a sfidarsi per il titolo.

La regular season della Sultanlar Ligi ha raggiunto il suo termine, segnando l’inizio di una fase decisiva per le atlete italiane in Turchia. Alessia Orro e Myriam Sylla hanno goduto di un turno di riposo, preparandosi ora per i playoff nazionali e le sfide europee imminenti. I numeri del campionato turco raccontano una storia precisa: il VakifBank Istanbul, guidato da Giovanni Guidetti, si è imposto sul Turk Hava Yollari con un punteggio finale di 3-2 dopo un’aspra battaglia che ha set alternati (23-25; 25-14; 25-17; 20-25; 15-11). Questa vittoria ha sancito la vetta della classifica con 25 vittorie e 73 punti totali, distaccandosi nettamente dalla concorrenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff Turchia: VakifBank domina, Orro e Sylla pronte

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