Pizzicato con droga e scarcerato dopo la direttissima ci ricasca subito | arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Oria mentre era trovato in possesso di droga. Dopo l'udienza di direttissima, è stato scarcerato nello stesso giorno. Tuttavia, meno di un giorno dopo, è stato nuovamente arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. La vicenda si ripete nel giro di poche ore, con due arresti in rapida successione.

ORIA - Arrestato in flagranza dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di droga, nel giro di 24 ore viene scarcerato, dopo l'udienza direttissima. Ma il giorno successivo scatta il bis, sempre a opera dei militari della stazione di Oria. E l'arresto è sempre per droga. Insomma, neanche il tempo di disfare le valigie, che il 20enne S.N. è di nuovo condotto presso la casa circondariale di Brindisi. Con ordine. Mercoledì 11 febbraio 2026 i carabinieri della Città Federiciana bussano all'abitazione dov'è domiciliato il giovanissimo. Procedono con la perquisizione. I militari, guidati dal maresciallo Angelo Libardi, ne escono con 21 grammi di cocaina e 17 di hashish, tutto sequestrato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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