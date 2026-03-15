Pistoia | straniero distrugge treno con martello corsa

A Pistoia, un cittadino straniero è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria dopo aver danneggiato un treno diretto a Firenze. L'uomo ha utilizzato un martello per rompere vetri e telecamere a bordo del convoglio, causando danni alla vettura. L'intervento degli agenti ha impedito ulteriori conseguenze e ha portato alla denuncia dell'autore del gesto.

Un cittadino straniero è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria a Pistoia per aver distrutto vetri e telecamere di un treno diretto a Firenze. L’episodio ha costretto Trenitalia a sospendere la corsa, costringendo i passeggeri a cambiare convoglio. L’uomo si è impadronito del martello frangivetro presente sulla carrozza per compiere i danni. Le indagini della Polfer hanno identificato il soggetto in poche ore, portando alla denuncia all’Autorità Giudiziaria mentre l’imputato rimane in libertà. Il costo umano dell’immobilità forzata. La sospensione della corsa non è solo un dato statistico, ma un evento che blocca fisicamente lo spostamento delle persone tra due poli economici vitali come Pistoia e Firenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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