Pistoia | lo spettacolo che smaschera la violenza domestica
Il Teatro Manzoni di Pistoia ospita stasera la replica dello spettacolo L’Angelo del Focolare, opera teatrale che affronta senza filtri la violenza domestica. La rappresentazione, curata da Emma Dante, mette in scena dinamiche familiari distorte dove il dolore diventa un linguaggio condiviso tra generazioni. Non si tratta di una semplice recitazione, ma di uno specchio che riflette le ferite sociali ancora aperte nel territorio pistoiese. La scena si apre con due ciabatte spaiate sul palco, simbolo di una quotidianità rotta e di un equilibrio precario. L’opera non nasconde i dettagli crudi: sangue sulla fronte, insulti in dialetto stretto, urla che rompono il silenzio della sala gremita. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Urla e sbraita per il rigore negato al Napoli, la moglie lo accoltella: arrestata per violenza domesticaDoveva essere un pomeriggio di calcio davanti alla televisione, tra tensione sportiva e polemiche arbitrali.
"Filorosso": lo spettacolo (con Italia Carroccio) che racconta la violenza al Piccolo teatro dei BiscottariIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...
Aggiornamenti e notizie su Pistoia lo spettacolo che smaschera la...
Discussioni sull' argomento L’angelo del focolare. Spettacolo al Manzoni; Sigfrido Ranucci presenta...; Alba da sogno, neve e sci: Abetone, lo spettacolo continua sulle nostre montagne; Alan Curiuss Zamboni a Pistoia: un evento imperdibile tra scienza e spettacolo.
Torna l’incanto di Pistoia Magic. Due giorni di spettacoli a teatro. Un’edizione ispirata a CalvinoIl Pistoia Magic torna ad animare la nostra città nel fine settimana più romantico dell’anno, quello di San Valentino. Sabato 14 e domenica 15 febbraio il Piccolo Teatro Mauro Bolognini ospiterà la ... lanazione.it
Pistoia si presenta questa sera con la luna al seguito Ph ( @david.dolci) #ichooseitalia #FotodArchivio facebook
Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Pistoia #SoccorsoAlpinio #NoiconVoi x.com