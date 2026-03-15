Pistocchi sicuro |  Ecco perché il gol di Conceicao non andava annullato

Un commento netto da parte di un giornalista noto per le sue analisi tecniche. Secondo lui, il gol segnato da Conceicao durante la partita non avrebbe dovuto essere annullato. La sua opinione si basa su una valutazione precisa delle immagini e delle regole del caso. La discussione riguarda dunque un episodio specifico e le sue implicazioni sul risultato finale.

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