Pistia Magnifica | mito virale o soluzione reale?
Una pianta acquatica chiamata Pistia Magnifica sta attirando l’attenzione online, con alcuni che la presentano come una possibile soluzione per eliminare le microplastiche dai fiumi italiani. La discussione si concentra sulla sua capacità di purificare le acque senza l’uso di tecnologie avanzate, alimentando un dibattito tra chi la considera una scoperta promettente e chi rimane scettico sulla sua efficacia reale.
Una pianta acquatica denominata Pistia Magnifica è al centro di una narrazione virale che promette la depurazione dei fiumi italiani dalle microplastiche senza l’ausilio di macchinari complessi. Questa storia, circolata ampiamente sui social media, descrive un organismo capace di catturare le particelle di plastica con il suo apparato radicale galleggiante. Tuttavia, l’esistenza scientifica di questa specifica varietà non trova riscontro nei database accademici o nelle pubblicazioni verificate. La realtà sottostante rivela invece un interesse reale verso la fitodepurazione utilizzando specie esistenti come la Pistia stratiotes, nota come lattuga d’acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: In una Chicago anni '30 sporca e noir, una magnifica Jessie Buckley e un irriconoscibile Christian Bale riscrivono il mito di Frankenstein
Leggi anche: Sandro Munari è morto. Addio al Drago, mito dei rally anni ?70. L'omaggio della Lancia: «Ha costruito il nostro mito sportivo nel mondo»