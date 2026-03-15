Pisa-Cagliari 3-1 | Cuore di capitano e di Moreo | la vecchia guardia trascina i nerazzurri al successo

Nella partita tra Pisa e Cagliari, i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria per 3-1. La squadra ha visto protagonisti il capitano e un attaccante, che hanno contribuito con i loro gol e leadership. Questa è la seconda vittoria stagionale per il Pisa. La gara si è svolta in un clima di determinazione e impegno da parte dei giocatori in campo.

Il numero 32 dal dischetto apre le danze in avvio di gara, Caracciolo nella ripresa sigla la doppietta personale che indirizza definitivamente il risultato: centrata la seconda vittoria stagionale Grazie capitano. Grazie Stefano. La vittoria, la seconda di tutto il campionato, contro il Cagliari porta la firma di due delle colonne dello spogliatoio nerazzurro. Caracciolo e Moreo confezionano un successo che magari darà poco alla classifica (il Pisa sale al penultimo posto), ma significa tantissimo per il morale dell'intero ambiente. Lo Sporting Club per la prima volta in stagione segna tre reti in una sola partita, ne sfiora un altro paio, e festeggia un successo voluto e meritato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Orgoglio Pisa: la vecchia guardia piega il Cagliari Leggi anche: Cuore infinito Pisa: Moreo riprende il Cagliari all’89’. Finisce con uno spettacolare 2-2 Approfondimenti e contenuti su Pisa Cagliari 3 1 Cuore di capitano e... Temi più discussi: Pisa-Cagliari, per i rossoblù vietato sbagliare: probabili formazioni e dove vederla; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Pisa-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Pisa - Cagliari in Diretta Streaming | DAZN IT. Pomeriggio da incubo per il Cagliari: perde 3-1 col Pisa ultimoNon basta il gol di Pavoletti, in superiorità numerica i rossoblù subiscono doppietta da Caracciolo e nel finale viene espulso anche Obert ... unionesarda.it Orgoglio Pisa: la vecchia guardia piega il Cagliari. E’ la seconda vittoria in campionatoHiljemark cambia le carte in tavola. La vera novità è il ritorno di Tramoni al fianco di Moreo e dietro Durosinmi, la cui partita dura meno di mezz’ora. In difesa c’è Canestrelli dopo due partite in ... lanazione.it L'Unione Sarda. . Il Post Partita di Pisa-Cagliari del 15-03-2026 facebook #SerieA – Results: Pisa 3-1 Cagliari Sassuolo 0-1 Bologna #SSFootball x.com