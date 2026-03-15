Piove e la Strapapà viene rinviata | il Comune concorderà con gli organizzatori una nuova data

A Palermo, la passeggiata ludico-motoria di tre chilometri dedicata ai bambini e alle loro famiglie, nota come Strapapà, prevista per oggi, è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il Comune ha comunicato che si coordinerà con gli organizzatori per stabilire una nuova data. La manifestazione sarà riprogrammata in un momento successivo.

La manifestazione podistica dedicata principalmente ai bambini e alle loro famiglie, avrebbe portato lungo l’area della Favorita migliaia di famiglie: erano infatti oltre 4.000 gli iscritti. Il sindaco Lagalla: "Siamo dispiaciuti, ma la sicurezza di genitori e figli deve venire prima di ogni cosa" La Strapapà, la passeggiata ludico-motoria di tre chilometri dedicata ai bambini e alle loro famiglie, in programma oggi a Palermo, è stata rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo. La decisione è stata presa dopo le piogge che da stamattina stanno interessando la città. Le avverse condizioni meteorologiche hanno infatti reso impossibile lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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