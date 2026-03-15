Piogge e venti persistenti allerta arancione nel Catanese

La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per il Catanese a causa di piogge e venti persistenti previste a partire da lunedì 16 marzo. Le precipitazioni saranno sparse e anche temporalesche, interessando principalmente le zone meridionali e ioniche della Sicilia. L’avviso riguarda le prime ore della giornata e segnala un’intensificazione delle condizioni meteorologiche nella regione.

Sulla base dei fenomeni previsti per la giornata di domani, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta arancione sul settore nordorientale della Sicilia L’avviso diramato dalla Protezione civile prevede dalle prime ore di domani, lunedì 16 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con particolare riferimento ai settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Sicilia e Calabria centro-meridionale. Mareggiate lungo le coste esposte. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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