Nel gennaio del 1994, Giuseppe Russo Luzza, noto come Pino, è stato ucciso nel Vibonese dalla ‘ndrangheta. La sua morte è avvenuta a causa di una relazione sentimentale che non è stata approvata dalla cosca locale. La vicenda si inserisce in un contesto di violenza e controllo esercitati dalla criminalità organizzata nella zona.

La vita di Giuseppe Russo Luzza, conosciuto come Pino, si è fermata nel gennaio del 1994 a causa di una relazione sentimentale osteggiata da una cosca della ‘ndrangheta nel Vibonese. Il fratello Matteo ha raccontato la storia per mostrare come il crimine organizzato tenti di controllare anche l’amore e le scelte personali dei cittadini. Questa tragedia non è solo un fatto di cronaca, ma un esempio lampante di come le dinamiche criminali penetrino nei tessuti sociali più intimi delle comunità calabresi. L’evento si è svolto ad Acquaro, un piccolo centro dove la vita scorreva normale fino a quando la scelta affettiva di un giovane carpentiere è stata interpretata come un atto di sfida all’autorità mafiosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pino Russo: la ‘ndrangheta uccise per amore nel 1994

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