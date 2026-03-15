Pinko Top ‘Crazy’ | seta scollo V e vestibilità italiana

Il nuovo modello di Pinko Top ‘Crazy’ è realizzato in seta e presenta uno scollo a V che mette in risalto il collo. La vestibilità è italiana, pensata per adattarsi comodamente alla figura. L’articolo è disponibile online e include anche link di affiliazione, attraverso i quali è possibile effettuare acquisti, con eventuali commissioni senza costi aggiuntivi per i clienti.

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