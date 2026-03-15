Pilotto bis | la coalizione conferma il sindaco per il 2027

La coalizione di centrosinistra si è riunita ieri nel quartier generale del Partito Democratico e ha confermato che Paolo Pilotto sarà il candidato sindaco di Monza anche per le elezioni del 2027. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante l'incontro, a cui hanno partecipato i rappresentanti dei partiti alleati. La conferma arriva dopo settimane di discussioni interne e consultazioni.

La conferma ufficiale è arrivata ieri nella sede del Partito Democratico, dove si è riunita la coalizione di centrosinistra per annunciare che Paolo Pilotto rimarrà il candidato sindaco di Monza per le amministrative del 2027. L’annuncio non è stato un atto isolato ma il risultato di un percorso condiviso con i rappresentanti di tutte le liste alleate, confermando una volontà espressa già da mesi e ratificata in questa circostanza. La decisione segna la continuità di un’amministrazione che ha puntato sulla stabilità e sul lavoro di squadra. Il primo cittadino in carica ha accolto l’endorsement degli alleati con un misto di gratitudine e responsabilità, riconoscendo la difficoltà iniziale nel coordinare dieci liste diverse in un unico programma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pilotto bis: la coalizione conferma il sindaco per il 2027 Articoli correlati Il centrosinistra prende la rincorsa. Coalizione compatta sul Pilotto bis: "C’è un lavoro da portare a termine"La volontà era stata espressa già da mesi, come l’assenso dei partiti di coalizione, ma la definitiva conferma è arrivata ieri. Paolo Pilotto si ricandida: il sindaco tenta il bis (oggi l'annuncio ufficiale)Nella sede del Pd ci sarà la presentazione del candidato: riuscirà a conquistare per la seconda volta il cuore (e il voto) dei monzesi? Il suo nome... Aggiornamenti e notizie su Pilotto bis la coalizione conferma il... Temi più discussi: Monza 2027, parte la corsa al Pilotto bis: Ancora qui insieme, per noi ascolto e confronto; Il centrosinistra prende la rincorsa. Coalizione compatta sul Pilotto bis: C’è un lavoro da portare a termine; Paolo Pilotto si ricandida: il sindaco tenta il bis (oggi l'annuncio ufficiale); Paolo Pilotto ufficializza la ricandidatura e la coalizione potrebbe allargarsi. Il centrosinistra prende la rincorsa. Coalizione compatta sul Pilotto bis: C’è un lavoro da portare a termineIl sindaco rivendica il ruolo di mediatore nel mettere d’accordo dieci liste diverse in un unico programma. Metrò, Piano Città, scuola, cultura e sociale i fiori all’occhiello, la gestione rifiuti p ... msn.com Paolo Pilotto si ricandida: il sindaco tenta il bis (oggi l'annuncio ufficiale)Nella sede del Pd ci sarà la presentazione del candidato: riuscirà a conquistare per la seconda volta il cuore (e il voto) dei monzesi? monzatoday.it #MonzaPalermo, il sindaco Pilotto rassicura sull’ordine pubblico: «Misure adeguate per vivere la gara con serenità» facebook