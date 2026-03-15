Edoardo Maffeis, trentaduenne bergamasco ora residente a Monza, lavora come pilota di linea e gioca nella squadra di calcio Juvenilia. Ha scelto di dedicarsi sia alle rotte aeree che al campo sportivo, vivendo entrambe le attività con entusiasmo. La sua vita combina due attività molto diverse, che porta avanti con impegno e determinazione.

Edoardo Maffeis, trentaduenne bergamasco trasferitosi a Monza, unisce la professione di pilota di linea alla passione calcistica nel sodalizio della Juvenilia. Questo doppio binario professionale e sportivo sta diventando il motore di una squadra che, dopo una partenza incerta, sta registrando risultati positivi nella Seconda categoria lombarda. La formazione monzese, guidata da Roberto Mazzo e allenata da Riccardo Frosio, si trova attualmente in quarta posizione in classifica, frutto di nove turni recenti caratterizzati da otto vittorie e un pareggio. Il ritorno alle quote alte è l’obiettivo immediato, supportato dalla presenza di giocatori come Maffeis, capace di gestire il gioco con la precisione di chi comanda un velivolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pilota e calciatore: Edoardo guida la Juvenilia al successo

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