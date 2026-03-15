Piero il super pacifista tradito da un ’selfie’ Si raffigura morto in battaglia contro la guerra

Piero, conosciuto come un attivista pacifista, ha condiviso online un selfie in cui si mostra disteso in un'immagine che richiama un caduto in battaglia, con la scritta “morto contro la guerra”. La foto ha suscitato scalpore e discussioni tra chi lo conosceva e chi ha visto l’immagine sui social. La scena riprende un’immagine simbolica, ma è stata interpretata come un gesto forte contro il conflitto.

Santori Il 24 aprile 1990 nella Biblioteca della città di Arezzo l’Architetto Giuseppe Alberto Centauro presentava un libro di quelli che segnano una tappa fondamentale nella storia dell’arte: un libro magistrale che concludeva l’epocale progetto per la conservazione e il restauro dei dipinti murali di Piero della Francesca. Ma Piero non è soltanto un sommo pittore: è anche il filosofo che approfondisce il dettato platonico quale si espandeva nelle dispute accademiche dell’epoca, è il "geometra" che filtra l’arte sua attraverso la scienza eterna delle forme, è lo scienziato che guarda e descrive le stelle con l’occhio dell’astronomo che lascia le favole agli astrologi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piero, il super pacifista tradito da un ’selfie’. Si raffigura morto in battaglia contro la guerra Articoli correlati Leggi anche: D’Alema da ridere: portò l’Italia in guerra contro la Serbia, oggi fa il pacifista e attacca il governo sull’Iran Trump, il finto pacifista: come è passato da «prima l'America» a prima la guerra«Non inizierò guerre, le fermerò», dichiara Donald Trump il giorno della sua elezione nel discorso di vittoria al Palm Beach Convention Center.