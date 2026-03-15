Le proteste nelle piazze italiane sono state caratterizzate da azioni di protesta contro i rappresentanti politici, con bandiere bruciate e cartelloni esposti pubblicamente. I manifestanti hanno espresso il loro dissenso attraverso atti visibili e rumorosi, creando un clima di tensione. Le dimostrazioni si sono svolte in diverse città, attirando l’attenzione dei media locali.

La piazza si è trasformata in un teatro di odio diretto contro Giorgia Meloni e Carlo Nordio, dove bandiere sono state date alle fiamme e cartelloni umilianti hanno preso vita. Ieri, migliaia di manifestanti hanno invaso Torino, Roma e Milano sotto la scusa del referendum costituzionale, ma con intenti ben diversi dalla semplice partecipazione democratica. Nel cuore della mobilitazione, gruppi antagonisti hanno orchestrato una campagna violenta che ha bruciare i simboli dello Stato e dei suoi leader. Tra la folla, non mancavano presenze sospette legate a regimi esteri, mentre lo slogan no sociale copriva azioni che sfidano apertamente il concetto di legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piazze in fiamme: l’ombra dell’Iran nelle proteste italiane

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