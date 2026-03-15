Piantati 26 alberi per festeggiare i nuovi nati in città

In città sono stati piantati 26 alberi, un gesto simbolico per festeggiare i bambini nati negli ultimi mesi. L'iniziativa coinvolge diverse aree urbane, con l’obiettivo di aumentare lo spazio verde e creare un legame tra natura e comunità. La piantumazione si è svolta questa settimana con la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali.

Ventisei nuovi alberi per rendere la città più verde e celebrare simbolicamente le nuove generazioni. È lo spirito del progetto "Nuovi nati" con cui il Comune ha avviato nuove piantumazioni, in base alle nascite registrate nel 2026. Nei giorni scorsi il Comune ha prelevato 26 piante dall’Assam, l’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare della Regione. Si tratta di specie autoctone – lecci, olmi e gelsi – che saranno messe a dimora, anche grazie alla collaborazione dell’associazione Pian-ti-amo Recanati e dei comitati di quartiere coinvolti. Le piantumazioni interesseranno quattro zone: il rione Le Grazie in via Mascambruni, Santa Lucia al parco di via della Quercia, il rione Mercato nell’area del Club Aquila e Fonti San Lorenzo in via Bettini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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